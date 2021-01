Auf der Webseite https://lockdown-club.de liest man: „Bis Ostern 2021 nehmen wir uns vor, ein wenig mehr Licht und Wärme in diese düstere und kalte Zeit zu bringen. Die Mitglieder des Clubs verpflichten sich, sich bei einer, drei oder sieben Personen pro Woche aktiv zu melden – per SMS, Whatsapp, E-Mail, durch einen Anruf, einen Brief etc Angedacht ist, dass man sich vor allem bei Personen meldet, die nicht zum engeren Bezugsfeld gehören.“

Auf der Webseite erhält man weitere Infos. Außerdem kann man sich dort registrieren und dem kostenlosen Club beitreten. Des Weiteren wird dort auf einen Rückrufwunsch-Anrufbeantworter verwiesen. Unter der Telefonnummer 05271/9516785 kann man seinen Namen und seine Telefonnummer hinterlassen und wird dann von einem Seelsorger zurückgerufen.