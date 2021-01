Am Montagmorgen war der Transport eines Intensiv-Patienten mit dem Hubschrauber vom St. Ansgar Krankenhaus in Höxter zum Herzzentrum nach Bad Oeynhausen erforderlich. Da der Landeplatz des Krankenhauses noch komplett in Wolken lag, entschied man sich kurzfristig dazu, auf den deutlich höher und deshalb frei liegenden Flugplatz Höxter-Holzminden auszuweichen. Die Verantwortlichen hätten den Platz dafür extra geöffnet, um den Patienten dort aufnehmen zu können, berichtet Luftsport Höxter. Der Patient wurde mit dem Rettungswagen zum Flugplatz Höxter gebracht und dort in den ITH-Intensivtransporthubschrauber „Christoph Westfalen“ umgeladen, eine H145, die in Münster/Greven stationiert ist, und dann auf dem schnellsten Weg nach Bad Oeynhausen geflogen.