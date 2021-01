Beverunger wird neuer Pächter der Gastronomie in der Kreisstadt

Beverungen/Höxter -

Die Gastronomie in der Stadthalle Höxter hat einen neuen Pächter. Zum 1. Februar wird die Otto Gastronomie GmbH & Co. KG den gastronomischen Betrieb in der Residenz Stadthalle Höxter übernehmen.