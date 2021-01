Mit Ansgar unterwegs ins frühe Hamburg

Diese Befestigung, die der Freien und Hansestadt Hamburg ihren Namen gab, ist erst 2005 und 2006 bei Ausgrabungen auf dem Domplatz entdeckt worden. Bevor sie im Buch von Jens Natter auf der gezeichneten Bildfläche erscheint, landen die Leser und Betrachter in Corvey. Dorthin ist Ansgar gerade erst von seinen Missionsreisen nach Dänemark und Schweden zurückgekehrt, als ihn per Bote der Auftrag des fränkischen Kaisers ereilt. Ansgar muss also gleich wieder los – Ludwig der Fromme entsendet ihn als Missionsbischof zur Siedlung Hammaburg. Die kleine Civitas zwischen den Meeren ist gut gelegen und weit genug entfernt von den „unberechenbaren Nordmännern“, begründet der Kaiser im Buch seine Strategieentscheidung für diesen Standort. Er führt im Schilde, die „nordischen Plünderer“ zum Christentum zu bekehren – sodass sie von Feinden zu (potenziellen) Verbündeten werden.

Der 33-jährige Ansgar ist in Ludwigs Augen geeignet für diese Mission. Der Benediktinermönch bricht – auf seinen ausdrücklichen Wunsch – bescheiden auf dem Rücken eines Esels von Corvey aus auf, während der kaiserlicher Bote ihn hoch zu Ross begleitet. Jens Natter lässt Ansgar aber nicht ziehen, ohne das Kloster zum Schauplatz einiger Szenen zu machen.

Nach der Rückkehr von seinen Missionsreisen wird Ansgar an seiner alten Wirkungsstätte Corvey willkommen geheißen. In dem Moment ist der kaiserliche Bote mit dem neuerlichen Auftrag schon unterwegs. Foto: Jens Natter (Zeichnung)

Vor seinem Hammaburg-Projekt kannte der Buchautor Corvey nicht. Und war beeindruckt, als er die heutige Welterbestätte während seiner Recherchen an einem verlängerten Wochenende in Augenschein nahm. Der Besuch ist drei Jahre her. Trotzdem schwärmt der Comiczeichner, als wäre es gestern gewesen: „Nach dem Fußweg über die lange Allee tat sich diese große Anlage vor mir auf. Dahinter die Hügel: Corvey ist eingebettet in eine malerische Landschaft.“ Das Westwerk hat den Wahl-Hamburger nachhaltig begeistert: „Es ist beeindruckend, dass aus der Karolingerzeit so viel Originalsubstanz erhalten ist.“

Gerade weil es ein so seltenes Zeugnis karolingischer Sakralbaukunst ist, wollte der Künstler seinen Lesern das Westwerk im Buch nicht vorenthalten – auch wenn es zu Lebzeiten Ansgars noch gar nicht stand, sondern erst 873 bis 885 errichtet wurde. Bei Fertigstellung des Westwerks lag Ansgars Aufbruch zur Hammaburg 51 Jahre zurück. Natter nimmt diese kleine historische Ungenauigkeit in Kauf und „kompensiert“ sie, indem er das Westwerk im Comic als Baustelle zeigt. Ein Turm ist noch nicht fertig. Die Erdgeschosshalle des karolingischen Sakralbaus kommt bei den Corvey-Szenen ebenfalls vor. Den kaiserlichen Boten lässt Natter im Herzstück des Westwerks, dem Johanneschor, mit Ansgar zusammentreffen.

Während der Abt Ansgar begrüßt und seine Freude über dessen wohlbehaltene Rückkehr zum Ausdruck bringt, eilen Mitbrüder herbei und suchen den Mönch. Ein kaiserlicher Bote möchte ihn sprechen. Foto: Jens Natter (Zeichnung)

Der Bote führt den missionserfahrenen Mönch zunächst zum Kaiser, der ihm seine Strategie erläutert, und dann zum Einsatzort, der „Civitas Hammaburgensis“. Der junge Missionsbischof baut dort eine Kirche. Sie zieht ebenso wie eine Reliquie des heiligen Sixtus Pilger an. Der Handel floriert. Ansgar bricht vom neuen Stützpunkt aus zu weiteren Missionsreisen auf. Und dann, im Sommer 845, kommen die Wikinger. Sie überfallen und vernichten das Dorf Hammaburg. Ansgar kann nach Bremen fliehen und wird dort Bischof. Sein Schüler Rimbert tritt nach Ansgars Tod 865 in Bremen dessen Nachfolge an und hält das Leben des „Apostels des Nordens“ in der „Vita Anskari“ fest.

Aus diesem Zeugnis hat Jens Natter den Charakter des Missionsbischofs herausgelesen und einen Widerspruch entdeckt: Trotz seiner Bereitschaft, als Märtyrer für seinen Glauben zu sterben, „ist er geflüchtet, als die Wikinger die Hammaburg überfielen. Das war natürlich eine Steilvorlage“, sagt Jens Natter. Schließlich wollte er seine Geschichte zwar historisch korrekt, aber trotzdem humorvoll und spannend erzählen. Ansgar und weitere historische und erfundene Protagonisten lässt der 45-Jährige nicht entrückt oder erhaben, sondern nahbar und menschlich erscheinen. Zeichnerisch kommen die Figuren sogar ein wenig karikaturesk daher. Zu frech für den seriösen Stoff? Keineswegs. Schließlich soll die Comicerzählung junge Menschen erreichen und für Geschichte begeistern.

Jens Natter hat Hamburgs frühe Geschichte humorvoll und historisch stimmig erzählt. Foto: Julia Aßmann

Diese wird auf 96 Seiten kurzweilig und lehrreich skizziert. Der Historiencomic ist – entgegen möglicher voreingenommener Vermutungen angesichts des Genres – nicht mit der heißen Nadel gestrickt. Im Gegenteil. Drei Jahre Recherchen gingen dem Projekt voraus. Die Literaturliste im Anhang ist lang. Umfassend hat sich der Künstler mit dem frühen Mittelalter befasst. Und bekommt Lob aus berufenem Munde: „Nachdem Jens Natter mit beinahe wissenschaftlicher Akribie die historischen Fakten recherchiert und rezipiert hat, verfügt die erzählte und gezeichnete Geschichte über alle Zutaten, die ein fesselnder Comic braucht“, urteilt Professor Dr. Rainer-Maria Weiss, Direktor des Archäologischen Museums Hamburg, im Vorwort. „Die vermeintlich trockene archäologische und archivalische Materie wird dadurch zum Leben erweckt.“

Dem Wissenschaftler ist sehr daran gelegen, die Erkenntnisse über Hamburgs Frühgeschichte auch mit modernen Technologien möglichst breit zu streuen. Da sei es eine „glückliche Fügung“ gewesen, dass Jens Natter mit seiner Idee der Graphic Novel auf das Museum zugegangen ist. Professor Weiss und sein Team haben das Buchprojekt mit fachlicher Beratung unterstützt. Mit gekonnter Stiftführung schafft Jens Natter Zugänge zur Geschichte und bringt die historischen Bande zwischen Corvey und Hamburg kurz vor dem 1200-jährigen Gründungsjubiläum der ehemaligen Reichsabtei ins öffentliche Bewusstsein.

Zweite Auflage

Der 96 Seiten starke historische Comic „Hammaburg“ ist im Ellert & Richter Verlag Hamburg erschienen. Die erste Auflage war schnell vergriffen. Das Buch ist für 16,95 Euro erhältlich, ISBN 978-3-8319-0781-6. Autor Jens Natter, Vater zweier Kinder, lebt mit seiner Familie in Hamburg. Der Diplom-Sozialpädagoge hat 2015 sein Hobby zum Beruf gemacht und ist seither als Comiczeichner und Karikaturist tätig. Informationen im Internet: www.bildernatter.com.

Ansgar und Corvey

Der heilige Ansgar wird als „Apostel des Nordens“ verehrt. Bis in die Länder Skandinaviens hat er die Botschaft des Evangeliums zu den Menschen gebracht. 801 im Norden Frankreichs geboren, schickte sein Vater ihn im Alter von fünf Jahren ins Benediktinerkloster Corbie – der Mutterabtei Corveys. Im neu gegründeten Kloster an der Weser leitete der junge Ansgar 823 die Klosterschule und unternahm Missionsreisen nach Dänemark und Schweden. 834 beauftragte Kaiser Ludwig der Fromme den missionserfahrenen Mönch mit mit dem Ausbau der kleinen Civitas Hammaburg zu einem Stützpunkt für die Nordmission. Ansgar baute dort eine erste Kirche. Die Siedlung blühte erst Jahre nach der Zerstörung 845 durch die Wikinger wieder auf und avancierte zu einem bedeutenden Handelszentrum. Ansgar hatte bei dem Überfall nach Bremen fliehen können und wurde dort Bischof. Die Keimzelle Hamburgs sah er nie wieder. Trotzdem ist die Frühgeschichte der Hansestadt mit seinem Namen und mithin mit Corvey verbunden.

Anlässlich seines Todestages am 3. Februar feiert der Pastoralverbund Corvey jedes Jahr eine ökumenische Ansgarvesper. Coronabedingt ist das in diesem Jahr nicht möglich.