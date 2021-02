Thomas von Heesen als Startrainer

Höxter (WB/üke) -

„Wir wollen den Kids und ihren Eltern in schweren Zeiten auch Hoffnung und Mut machen“, sagt Jürgen Holletzek. Ein Fußballcamp in den Oster- und ein Camp in den Sommerferien will der im heimischen Raum bekannte Trainer für Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren anbieten. Auf den beiden Sportplätzen in Brenkhausen sind diese vorgesehen.