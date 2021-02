Feuerwehr beseitigt gefährliche Eiszapfen über Bürgersteig

Ralf Meyer sagte, dass die Rettungsdienste tagsüber deutlich mehr ausgerückt seien. Glatte Straßen und Gehwege führten zu mehr gestürzten Patienten. Die Feuerwehr Höxter hatte in der Westerbachstraße einen besonderen Einsatz am Nachmittag: Lange, lebensgefährliche Eiszapfen hingen von Häusern über dem Bürgersteig wie ein Damoklesschwert herab und mussten von der Drehleiter von einem Feuerwehrmann abgeschlagen werden.

So viel Schnee gab es selten in Höxter 1/38 Winter in Höxter: Schon viel Schnee gibt es selten Foto: Michael Robrecht

Ostpreußestr HX Foto: Michael Robrecht

Die Wehren im Kreis hatten sich am Wochenende für Schnee-Einsätze präpariert: Die Fahrzeuge bekamen Schneeketten, die Gruppen und Besatzungen saßen in Bereitschaft.

Der Starkschneefall dauerte den gesamten Montag bis in den Abend weiter an. 30 bis 40 Zentimeter lagen bereits kreisweit schon, weiter 20 Zentimeter sollten bis Montagabend dazu kommen. Besonders in den Höhenlagen und an Straßenrändern türmen sich die Schneemassen – wie beim Jahrhundertwinter 1979. Solche Schneehöhen hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Winter in Brakel und Dringenberg 1/10 Winter in Dringenberg Foto: Dennis Pape

Die Räumdienste waren im Dauereinsatz. Viele Pendler konnten ihre Arbeitsplätze nur mit langen Anfahrten erreichen, manche blieben wegen des laufenden Corona-Lockdowns gleich im Homeoffice. Das ist aus vielen Firmen zu hören. Besonders getroffen waren die Pflegedienste, Zeitungsboten und Paketboten, die in oft nicht geschobenen Seitenstraßen stecken blieben. Insgesamt hielt sich das Verkehrsaufkommen in den gut 140 Städten und Dörfern im Kreis in Grenzen. Lockdown und Rekordschneemengen bedeuteten Stillstand!