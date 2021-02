Ottbergen (WB) -

Die Höxteraner Stadtverwaltung möchte weitere große Werbetafeln in der Nähe des alten Lokschuppens an der Bundesstraße 64 in Ottbergen verhindern. Der Haupt- und Finanzausschuss soll in seiner Sitzung am Donnerstag, 18. Februar, darum eine Veränderungssperre auf dem Areal erlassen.