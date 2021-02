„Die Beschlüsse sind weiterhin von Angst und nicht von einem Plan geprägt. Es gibt keine klaren Konzepte und keine Perspektiven für eine Öffnung. Ich frage mich mittlerweile, ob die Politik weiß, dass es um Existenzen geht“, kritisiert Kevin Taron, Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Paderborn und Höxter. Die Art der Beschlüsse würfen mehr Fragen auf, als dass sie Antworten lieferten. „Friseure dürfen ab dem 1. März öffnen, andere körpernahe Berufe nicht. Ab einem Inzidenzwert von 35 sollen der Einzelhandel und Museen zwar öffnen dürfen, aber Restaurants nicht, obwohl schon seit Monaten mit den Behörden abgestimmte Hygienekonzepte vorliegen. Nach welchen Kriterien wird mittlerweile eigentlich entschieden?“, fragt sich Thomas Sprehe, Vorsitzender des Wirtschaftsclubs.

Wenn Hygienekonzepte vorlägen, dann müssten die Bereiche auch wieder öffnen dürfen, fordert auch Taron. „Die Politik spielt mit den Existenzen tausender Unternehmerinnen und Unternehmer. Statt alle Energie in Konzepte sowie in eine Steigerung der Impf- und Testkapazitäten zu legen, gibt es nur unverbindliche Aussagen und ein Geschacher um Positionen, Verantwortlichkeiten und Meinungen.“ Sprehe kritisiert auch, die schleppende Auszahlung der sogenannten Überbrückungsgelder: „Auch damit lässt sich die Politik reichlich Zeit. Fast so, als würde es hier um nichts gehen. Das ist sehr ernüchternd und enttäuschend.“