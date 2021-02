Höxter ist zwei Jahre eine Baustelle

In Kürze beginnt der Abriss des Corveyer Sägewerkes.

Holzwerk ist marode

Auf dem Gelände im Weserbogen, das die Stadt vom Herzog erworben hat, soll der Archäologiepark über der 1265 untergegangenen mittelalterlichen Stadt Corvey mit Tourismuszentrum und geschichtlichem Erlebnispark entstehen. Die seit Jahren maroden Sägewerksgebäude und die Hallen samt Spänebunker werden komplett verschwinden. Über Jahrzehnte ist hier Holz aus heimischen Wäldern verarbeitet worden – ein Stück Wirtschafts-Geschichte endet endgültig.

Neue Landschaftsscholle

Auch werden jetzt nach der Schneeschmelze die Rodungen des Gebüsches unterhalb des früheren Corveyer Bahnhofsgebäudes an der Promenade vorgenommen. Im Bereich zwischen der HVV-Schutzhütte bis zum Schifffahrtsamt am Hafen sollen Büsche und Bäume verschwinden. „Wir haben uns mit der Landschaftsbehörde abgestimmt, so dass jetzt erste Arbeiten am Weserufer beginnen können“, sagt Landesgartenschau-Geschäftsführerin Claudia Koch. „In dem Bereich zwischen Schutzhütte und Corveyer Hafen, der im Laufe der Planung den Arbeitstitel ‚Landschaftsscholle‘ bekommen hat, wird sich einiges verändern. Die Spundwand soll überschüttet und der Bereich zwischen der Bahnlinie und dem Weserradweg für viele erstmalig fast vollständig begehbar sein“, so Koch.

„Da es in dem Bereich zwischen Weser und Bahnlinie einen Höhenunterschied von bis zu vier Metern gibt, den wir barrierefrei ausgleichen möchten, werden wir in einem ersten Schritt Strauch- und Baumfällungen durchführen“, erläutert Koch die erste sichtbare große Baumaßnahme. Der Großteil der Gehölze bleibe erhalten. 250 Neupflanzungen seien geplant, 30 davon sollen bereits in der Pflanzperiode erfolgen.

Zur Landesgartenschau wird der Bereich der „Landschaftsscholle“ erstmals zugänglich. Der bestehende Fußweg entlang der Weser kann durch einen zweiten höher gelegenen Weg unterhalb der Bahntrasse ergänzt werden, sodass neue Landschaftsblicke nach Corvey, zum Solling und nach Höxter möglich werden. Hinzu kommen neue Spielmöglichkeiten für Kinder, eine Rastwiese mit Picknickbänken, Ausstellungsflächen sowie eine Landschaftstreppe als Sitzmöglichkeit.

70 Meter Horizontbank

Die weiteren Baumaßnahmen zur Umgestaltung der Weserpromenade sollen ab Sommer laufen. Baugrunduntersuchungen mit Bohrungen auf der Promenade sind zuletzt nahe der Weserbrücke, die bis 2023 auch noch saniert werden soll, vorgenommen worden. Zudem wurden die im Frühling so schön blühenden Promenadenbäume für die Neugestaltung gefällt. Die Untersuchung diente dazu, für einen möglichst reibungslosen Bauablauf zwischen Brücke und östlicher Bahnunterführung zu sorgen. Claudia Koch: „Bis zur Landesgartenschau 2023 werden am Weserufer Sitzstufen entstehen, die ans Wasser heranführen. Zudem ist eine 70 Meter lange Horizontbank geplant, die Blicke in den Solling bietet. Hinzu kommen Spielangebote für Kinder und Jugendliche, ein neuer Bodenbelag sowie diverse Neupflanzungen. Baubeginn ist auch 2021.“

LGS rüstet medial auf

Die Landesgartenschau GmbH hat jetzt mehrere wichtige neue Stellen für die LGS ausgeschrieben. Ab sofort ist die Position eines Pressesprechers zu besetzen. Zu den Aufgaben gehört die Steuerung der Unternehmenskommunikation, die komplette überregionale Medienbetreuung von Print bis Social Media, das Initiieren neuer Formate und die Gartenschau-PR. Hier wird eine erfahrene Kraft gesucht. Ferner ausgeschrieben ist eine extra Marketingleitung (Statistik, Vertrieb, Werbung, Sponsoring) sowie die Stelle für einen Archäologe (archäologische Baubegleitung).

Tourismus und Info

Die monatlichen Infomärkte in den Orten pausieren wegen der Corona-Pandemie zurzeit. Der Kreis Höxter beteiligt sich finanziell, wie die Tourismusorganisationen, am großen Haus des Tourismus mitten im Projekt „Archäologiepark Corvey“.

Auch ein LGS-Song wird weiter gesucht. Weiter Informationen dazu finden sich im Internet: www.landesgartenschau-hoexter.de.