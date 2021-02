Heimat entdecken und gewinnen

Gemeinsam mit ihrer Mutter Anja Grothe und ihrem Bruder Laurenz (10) ist das Mädchen in den vergangenen Wochen im Stadtgebiet oft unterwegs gewesen, um der „Lockdown-Langeweile“ zu trotzen und die eigene Heimat zu erkunden.

Sina Schreiber (Vize-Vorsitzende) vom Vorstand des Kinderschutzbundes betonte jetzt gegenüber dem WESTFALEN-BLATT: „Wir hatten nicht mit so einer großen Beteiligung gerechnet.“ Es galt, insgesamt elf Fragen zu beantworten, die für elf unterschiedliche Stationen stehen. Wer am Ende mindestens fünf Punkte (also korrekte Antworten) abgeliefert hatte, dem lockte ein Gewinn. „In Kooperation mit der Firma Larusch Haushaltswaren und Spielwaren aus Höxter, die uns als Sponsor unterstützt, können wir ein erfreuliches Gesamtergebnis mitteilen.

Jeder Teilnehmer, der sich bei uns namentlich gemeldet und bis zum Einsendeschluss (15. Februar) an der Rallye beteiligt hat, darf sich auf eine tolle Überraschung freuen. Wir wollen damit als Kinderschutzbund dieses besondere Engagement der jungen Bürger würdigen“, so Schreiber stellvertretend für den gesamten Vorstand, zu dem auch Thomas Freye (Vorsitzender), Heike Jarchov (Schatzmeisterin), Ines Wiesner-Bender (Schriftführerin) sowie die Beisitzerinnen Anja Berger, Eleonore Eisfeld, Linda Ratke, Nina Sander und Daniela Schäfer gehören.

Am Kleiderstübchen des Kinderschutzbundes in Höxter (Berliner Platz 1) könnten die Gewinne nach Absprache mit Gabi Schönherr (Büromitarbeiterin, Telefon 05271/4989220 oder per Mail unter info@kinderschutzbund-hoexter.de) corona-konform abgeholt werden. Elf Ziele wie das Fallersleben-Denkmal und das Till Eulenspiegel-Haus waren zur Premiere fragt. Wie Sina Schreiber dieser Zeitung verraten hat, soll es schon bald eine Fortsetzung der Rallye geben: „Dann steht ein neues zentrales Thema im Fokus!“