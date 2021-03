Wir verbessern unsere Zustellung

Höxter/Paderborn (WB) -

Liebe Leserinnen und Leser, um Sie in Zukunft besser mit der Zeitung beliefern zu können, optimieren wir aktuell unsere Logistikprozesse. Dazu wurden auch einige Erfahrungen aus den vergangenen Wochen in bleibende Lerneffekte umgewandelt. Da sich unsere Zusteller dabei an teilweise neue Wegstrecken und Unterlagen gewöhnen müssen, kann es ab Montag, 1. März, zu vorübergehenden Problemen in der Auslieferung kommen.