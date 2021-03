Fundtiere landen weiter in Detmold

Höxter (WB) -

Fund- und Verwahrtiere aus Höxter und den umliegenden Ortschaften werden vorerst weiter ins Tierheim nach Detmold gebracht. Dabei war als Standort das Tierheim vor der Haustür in Holzminden vorgesehen. So ist es in den Fundtierverträgen am 15. September 2020 geregelt worden.