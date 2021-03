Am vergangenen Sonntag stand vor den Glascontainern in der Mühlenstraße gegenüber dem Friedhof Altglas in all seinen Facetten. „Leider ist es inzwischen sehr oft so, dass hier Müll und Unrat jeglicher Art abgestellt werden“, berichtete Hüls und fügte an: „Plastik, Kunststoff, Schrott – es gibt nichts, was es nicht gibt.“

Bequem

Mitunter stehe Glas vor den Containern, obwohl diese noch nicht einmal voll seien. So wie eben am vergangenen Sonntag. „Es gibt halt einige Menschen, die zu bequem dazu sind, die Flaschen in die Container zu werfen.“ Der umsichtige Bezirksverwaltungsstellenleiter weist zudem auf die Verletzungsgefahren hin. „Wenn hier Flaschen, Eimer und Kunstsoffkästen einfach auf dem Weg herumstehen, kann das ältere Menschen aus dem Gleichgewicht bringen. Sie könnten stürzen. Diesbezüglich hat es schon einige Beschwerden gegeben.“

Zudem appelliert Hüls an die Bürgerinnen und Bürger, Altglas nicht einfach vor den Containern abzustellen, wenn diese bis zum Rand gefüllt seien. „Es sollte doch möglich sein, dass dann die nächsten Container angesteuert werden. Das Recyceln von Altglas verlange Sorgfalt.