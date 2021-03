Sekundenschlaf: Unfall in Stahle

56-Jähriger offenbar betrunken am Steuer

Stahle -

Ein 56-Jähriger aus dem Kreis Holzminden hat bei einem Unfall am Dienstag in Stahle hohen Sachschaden verursacht. Der Fahrer sei betrunken gewesen, teilte die Polizei am Mittwochmittag mit.