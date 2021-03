Also machen sie aus der Not eine Tugend und bringen die Menschen mit Plakaten, die ins Auge fallen, über Ungleichbehandlungen von Frauen ins Gespräch. „Ein Ehemann ist keine Geldanlage.“ – „Was verdienst du eigentlich?“ – „Dem Beruf ist dein Geschlecht egal.“ – Die Frau fürs Lebens ist nicht das Mädchen für alles.“ – „19 % beträgt die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern.“ – „Nein zu Gewalt an Frauen.“ Von diesem Montag, dem Internationalen Frauentag, an werden viele Blicke an diesen prägnanten Botschaften haften bleiben. An unübersehbarer Stelle, in den Schaukästen an Höxters Ortseingängen, regen sie großformatig auf 1,20 mal 2,20 Metern zum Nachdenken und Diskutieren an. So werden aus den Frauenaktionswochen in Pandemiezeiten „Plakative Frauenaktionswochen“. Idee und Umsetzung beeindruckt Bürgermeister Daniel Hartmann: „Die Plakate regen zum Nachdenken an. Sie sind mal humorvoll, mal provokativ. Ihre Botschaften landen punktgenau.