Anfangsverdacht auf Urkunden-Unterdrückung

Oberstaatsanwalt Marco Wibbe aus Paderborn gab am Montag nun eine Erklärung dazu ab, wie die Strafverfolgungsbehörden mit dem Sachverhalt weiter umgehen: „Im Hinblick auf die Presseberichterstattung zu der Aussage einer Mitarbeiterin des Jugendamtes Höxter vor dem Lügde-Untersuchungsausschuss in Düsseldorf hatte die Staatsanwaltschaft Paderborn Vorermittlungen eingeleitet. In diesem Zusammenhang sind die entsprechenden Akten des Jugendamtes vom Kreis Höxter angefordert worden.“

Die Akten liegen in Paderborn inzwischen vor. Die Auswertung des Akteninhalts erfolge nunmehr in einem wegen des Anfangsverdachts der Urkundenunterdrückung eingeleiteten Ermittlungsverfahren. „Das Verfahren richtet sich gegen eine Beschäftigte des Kreises Höxter. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Angaben können nicht gemacht werden. Mit einem Abschluss der Ermittlungen wird frühestens Ende April gerechnet“, erklärte Oberstaatsanwalt Marco Wibbe.

Der Missbrauchsfall Lügde hätte drei Jahre eher beendet werden können, wäre das Jugendamt des Kreises Höxter Hinweisen konsequenter nachgegangen. Das ist zumindest die Einschätzung einiger Landtagsabgeordneter nach der letzten Sitzung des Parlamentarischen Un­tersuchungsausschusses.

Im Jugendhilfeausschuss am Donnerstag hatte sich Landrat Michael Stickeln zu den Vorwürfen geäußert. Das Jugendamt räumte Fehler ein.