In der Ostpreußenstraße in Höxter hat der 28-jährige Pablo Böker am 4. Januar 2021, mitten in der Pandemie und im zweiten Lockdown, seine Praxis eröffnet. „Die Zeiten werden auch wieder besser“, schaut der junge Mann, der seit Beginn dieser Woche sogar wieder ohne Arztrezept unter strengsten Auflagen und Vorschriften arbeiten kann, zuversichtlich nach vorne. Die Räume der Physiotherapie in Höxter sind hell und nach modernsten Gesichtspunkten eingerichtet worden. „Die Menschen sind froh und dankbar, dass sie behandelt werden können. Alles geschieht nach strengsten Hygienevorschriften. Vor und nach jeder Behandlung wird desinfiziert. Die FFP2-Masken sind Standard“, führt der Physiotherapeut aus. Nach dreijähriger Ausbildung an der Asklepios-Weserberglandklinik in Höxter war für den Fürstenberger klar, dass er sich richtig entschieden hat: „Physiotherapie ist meine Berufung.