Ab heute ohne Termin einkaufen

Der Krisenstab veröffentlicht am Dienstag eine Allgemeinverfügung, um unter anderem Einkäufe auch ohne vorherige Terminabsprache zu ermöglichen. Stickeln appelliert an die Vernunft „Die Lockerungen sind besonders für unsere Einzelhändlerinnen und -händler enorm wichtig. Auch für die Kundinnen und Kunden sind sie eine Erleichterung. Deswegen werden wir die Möglichkeiten für zusätzliche Lockerungen, die uns die Coronaschutzverordnung gibt, so schnell wie möglich umsetzen“, sagt Landrat Michael Stickeln. „Allerdings muss unser oberstes Ziel weiterhin die Eindämmung der Pandemie bleiben. Ich appelliere deshalb an alle Bürgerinnen und Bürger, verantwortungsvoll und umsichtig auf die Einhaltung aller Schutzmaßnahmen zu achten.