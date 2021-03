Doch Physiker sagen: „Ein ausreichender Luftaustausch geht nur mit technischer Hilfe.“ Für einige Räume in Schulen in Willebadessen, Warburg, Borgentreich und in Marienmünster sind bereits Luftfilter für virenfreie Klassenräume gekauft worden. Auch CO2-Warnampeln werden im Kreis bereits eingesetzt. In den vielen Städten im Kreis Höxter sind Luftfilter wegen der hohen Investitionskosten und wegen der umstrittenen Wirksamkeit bisher von den Verwaltungen und der Politik abgelehnt worden. Laut Umweltbundesamt gelten Filter wegen mangelnder Effektivität zudem als nicht wirksam genug.