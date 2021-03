Das Entsetzen ist groß im Wohngebiet rund um die Sohnreystraße in Boffzen: „Tine“ lag am Donnerstag, 4. März morgens gegen 6.30 Uhr tot und schlimm zugerichtet auf dem Bürgersteig in der Sohnreystraße. Das Ehepaar Krause (92 und 90 Jahre alt) hatte ihren Freigänger nachts um 3 Uhr raus gelassen.