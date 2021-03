Auf der anderen Seite ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis Höxter pandemiebedingt deutlich zurückgegangen. Demnach wurden insgesamt 3695 Verkehrsunfälle registriert. Das sind 916 weniger als 2019. Unfallzahlen „2020 ist die Zahl der Unfälle damit um 19,9 Prozent gesunken. Das liegt deutlich unter dem Zehn-Jahresschnitt. Die Verkehrsunfallstatistik 2020 und die Pandemie stehen im Zusammenhang“, führte Norbert Lammers, Leiter der Direktion Verkehr, während der Pressekonferenz am Mittwochmittag im Gebäude der Kreispolizei in der Bismackstraße in Höxter aus. An dem Rückgang der Unfallzahlen habe das allgemein gesunkene Verkehrsaufkommen durch die zwei Lockdown-Phasen im Frühjahr und Herbst 2020 einen erheblichen Anteil gehabt. „Die Zahl der Getöteten ist gegenüber 2019 leider von fünf auf sechs angestiegen“, führte Lammers aus. Die Zahl der Schwerverletzten sei wiederum um 14 auf 155 gesunken. Die Zahl der Leichtverletzten ging sogar um 79 auf 299 zurück. „Unfälle mit Personenschaden gab es 363.