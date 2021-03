Feuerwehr rückt zum Einsatz ins Ärztehaus aus

Alarm in Wohnung Am Markt 8 in Höxter: Passanten haben Rauchmelder gehört – am Ende war es angebranntes Essen

Höxter -

Feuerwehreinsatz im Ärztehaus am Markt 8 in Höxter: Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr sind Höxters Einsatzkräfte mit etlichen Fahrzeugen in Richtung Marktplatz ausgerückt, weil aus einer Wohnung in den Gebäude und speziell aus einem Zimmer im zweiten Obergeschoss des Hauses gegenüber der Kilianikirche der Alarm von Rauchmeldern von Passanten gehört worden war.