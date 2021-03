Höxter braucht einen neuen Kindergarten

„Die Gespräche mit möglichen Investoren sind zu intensivieren“, heißt es in der Bedarfsplanung der Kreisverwaltung, die kürzlich im Jugendhilfeausschuss vorgestellt wurde. Demnach fehlen in diesem Sommer in der Großgemeinde 14 Plätze für U3-Kinder und 19 für Ü3-Kinder, wenn nach den Richtwerten des Kreises im Bereich U3 50 Prozent und im Bereich Ü3 95 Prozent der Kinder ein Platz angeboten werden soll. Die Experten der Kreisverwaltung sprechen von einem „akuten Handlungsbedarf“. Gespräche mit Kita-Trägern und der Stadt Höxter über Erweiterungen bestehender Einrichtungen liefen bereits, teilte der zuständige Kreis-Mitarbeiter Thomas Emmerich im Jugendhilfeausschuss mit. Er sieht vor allem bei der Betreuung der Unter-Dreijährigen eine „ständig steigende Nachfrage“. Kernstadt Derzeit werden in den acht Kindergärten der Kernstadt 79 Plätze für junge und 305 Plätze für ältere Kinder angeboten. Hinzu kommen zehn U3-Plätze im Betriebskindergarten der Kreisverwaltung und 51 bei Tagesmüttern. Für 308 Kinder unter drei Jahren stehen 140 Betreuungsplätze zur Verfügung, zu wenig um die selbst gesetzte Versorgungsquote von 50 Prozent zu erfüllen. Für die 341 U3-Kinder gibt es 305 Plätze, das 95-Prozent-Ziel wird hier ebenfalls verfehlt.