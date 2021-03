Ziel ist nach Angaben von Ordnungsdezernent Stefan Fellmann mehr Rechtssicherheit, vor allem für die Werbegemeinschaft und ihre Kaufleute, die die Feste anlässlich der verkaufsoffenen Sonntage ausrichten. Hier wird geöffnet Es geht um die Beschreibung des Bereiches der Innenstadt, in dem die Geschäfte öffnen dürfen. Bislang war in der Verordnung der „Stadtkern Höxter“ genannt, was dem Gericht nicht konkret genug war. Im neuen Verordnungsentwurf, über den der Haupt- und Finanzausschuss am Montag berät, sind die Straßenzüge, entlang derer die Läden öffnen dürfen, genau festgelegt.