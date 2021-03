Außenanlage krönt Millionen-Projekt

Höxter -

Von Harald Iding

Wenn plötzlich Hirnfunktionen aussetzen und ein Schlaganfall das Leben hart ausbremst, dann ist eine schnelle Behandlung dringend notwendig. Aber was passiert nach so einem medizinischen Notfall? Patienten leiden in Folge eines Schlaganfalls oft an neurologischen Problemen wie Lähmungen, Sprach- und Schluckstörungen. „Und genau hier setzt unsere Arbeit in der Reha an“, betont Chefarzt Dr. med. Klaus Dechant.