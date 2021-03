Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen die Standesbeamtinnen das ehemalige Küsterhaus, schließlich leisteten die beiden Standesbeamtinnen Irmhild Schmidt und Andrea Dionysius ihren Dienst dort seit mehr als 20 Jahren. Daher klingt auch ein wenig Wehmut mit, wenn der bisherige Arbeitsplatz nach so vielen Jahren verlassen wird. Diese Jahre waren gepickt mit zahlreichen Anekdoten, aber auch Schicksalsschlägen.

In lebhafter Erinnerung geblieben ist die tragische Explosion 2005 in unmittelbarer Nachbarschaft des Küsterhauses, die die Standesbeamtinnen nur durch einen glücklichen Zufall nahezu unversehrt überstanden hatten. Da die Trauungen auch weiterhin im Küsterhaus stattfinden werden, bleiben die Standesbeamtinnen mit einem Fuß auf vertrautem Terrain, so dass das historisch anmutende Hinweisschild am Gebäude zunächst noch nicht der Vergangenheit angehört. Daher blicken die Standesbeamtinnen zuversichtlich nach vorn, denn der Umzug ins Haupthaus bringt auch viele Vorteile mit sich.

Hartmann stellt heraus

„Mit dem jetzt erfolgten Umzug des Standesamts werden sprichwörtlich mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, so Bürgermeister Daniel Hartmann. Neben einer arbeitsplatzgerechteren Unterbringung der Mitarbeiterinnen wird insbesondere die Erreichbarkeit des Standesamts nun deutlich verbessert. „Bisher war ein barrierefreier Zugang zu den Büroräumen des Standesamts am alten Standort leider nicht möglich“, so Doris Müller, die zusammen mit Lydia Drüke seit vielen Jahren das Standesamt leitet. Nunmehr können die Besucherinnen und Besucher auch rollstuhlgerecht die Mitarbeiterinnen im Stadthaus für Anliegen rund um das Personenstandswesen aufsuchen. „Der Behindertenparkplatz direkt vor der Tür, die Tiefgarage und die Fahrradstellplätze im Haus sowie die Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe tragen ferner zu einer bequemen Erreichbarkeit bei“, führt Lydia Drüke aus.

Zusammenlegung

Aber nicht nur räumlich werden sich Änderungen im Hinblick auf den Umzug ergeben. „Organisatorisch wurden die bisher eigenständigen Abteilungen Bürgerbüro und Standesamt zusammengelegt und werden künftig als Abteilung Bürgerservice und Standesamt geführt“, erläutert Stefan Fellmann, zuständiger Dezernent für Schulen, Ordnung, Soziales und Recht. Hierzu gab es bereits in der Vergangenheit immer mal wieder Überlegungen, die jedoch aufgrund der bisherigen räumlichen Distanz der beiden Abteilungen nicht weiter verfolgt wurden. Das hat sich nun geändert. Beide dienstleistungsintensiven Bereiche sind künftig unter einem Dach im Stadthaus vereint. Geleitet wird die neue Abteilung von Lydia Drüke und Doris Müller, die sich zusammen mit ihren Kolleginnen um die Belange des Personenstands-, Melde-, Pass- und Ausweiswesens und die übrigen im Bürgerbüro angesiedelten Bürgerserviceleistungen bei der Stadt Höxter kümmern.

Eine Nachfolgenutzung der Büroräume im ehemaligen Küsterhaus steht auch schon fest. Hier wird voraussichtlich zum 01.05. das Management der Landesgartenschau Höxter 2023 GmbH einziehen.

Erreichbarkeit

Die Mitarbeiterinnen der Abteilung Bürgerservice und des Standesamt sind nach Terminvereinbarung in Zukunft weiterhin im Stadthaus am Petritor, Gebäude A, Erdgeschoss, Westerbachstraße 45, 37671 Höxter oder telefonisch unter der zentralen Tel.-Nr. 05271/963-3232 erreichbar.