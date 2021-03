„Die anderen wollen uns aus dem Kanzleramt jagen“

„Ich frage mich jeden Tag mehr, ob die SPD eigentlich noch regieren will. Sie versucht ja schon seit geraumer Zeit, mehr Opposition als Regierung zu sein. Wenn die SPD nicht mehr mitregieren will, dann soll sie es sagen und im extremsten Fall die Bundesregierung verlassen“, sagt Haase. Von den Sozialdemokraten erwarte er auch in Wahlkampfzeiten, dass man gemeinsam Probleme löse. „Erst recht in dieser Corona-Pandemie. Das sehe ich bei unserem Koalitionspartner aber nicht mehr gegeben.