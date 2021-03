Einstimmig sind die Zuwendungsbedingungen für die Sanierung des Trainingsplatzes Ost im Köterberg-Stadion gebilligt worden. Wichtigster Punkt: Die Fürstenauer haben in den vergangenen Wochen stolze 23.000 Euro an Spenden für den Kunstrasen zusammen bekommen. Für die Stadt gibt es durch den Wechsel von der Tennen- zur Kunstrasenlösung keine Mehrkosten. Eigentlich sollte der Platz für 110.000 Euro nur eine neue Aschenfläche erhalten. So hatte es der Sportausschuss 2020 beschlossen und so sind die 90.000 Euro Zuschüsse der Stadt an den SV berechnet worden. Bedingung für das Geld war zudem, dass der Verein zum Abschluss eines Nutzungsvertrages bereit ist. Aufgrund dieses Beschlusses hat die Stadt Höxter mit dem Verein SV Fürstenau-Bödexen dann am 12. Oktober 2020 einen Zuwendungs-und Nutzungsvertrag geschlossen, mit dem sowohl die Zuwendung durch die Kommune an den Verein zur Sanierung des Platzes als auch die Pflege und die Verantwortlichkeit für den sanierten Trainingsplatz in Fürstenau für die kommenden jetzt 15 Jahre (nicht bisher geplant zehn Jahre) geregelt werden.