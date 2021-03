Um sich auch ohne Symptome auf Corona untersuchen zu lassen, soll es in den nächsten Tagen für die Menschen kreisweit unterschiedliche neue Möglichkeiten geben. Der Krisenstab des Kreises hat mit Apotheken, dem Deutschen Roten Kreuz, Hausärzten und einem gewerblichen Anbieter Anlaufstellen in allen zehn Städten geschaffen, an denen Schnelltests möglich sind. Testen lassen können sich Personen ab 16 Jahren, die symptomfrei sind (wir berichteten).