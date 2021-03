Tausende Jung-Aale finden so den Weg in die Weser und von dort in die Nebenflüsse und Bäche wie Diemel, Nethe, Emmer sowie Werra oder Fulda. Gewässerschützer und Helfer der Weserfischerei-Genossenschaft Höxter standen bereit, um vorgezogene Aale aus Fischfarmen an der französischen Atlantik-Küste mit einem Gewicht von fünf Gramm vom Lieferanten Albe-Fischfarm Haren in Empfang zu nehmen. Rainer Wohlfahrt aus Amelunxen sagte, dass die Glasaale drei Jahre alt seien und nur 0,3 bis 0,5 Gramm wiegen würden. Für 10.000 Euro werde Aal-Nachwuchs in den Fluss gesetzt.