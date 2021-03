Dankbar, dass gute Seele ihr zur Seite steht

Die beiden Frauen verstehen sich ohne Worte. Das ist kein Wunder, denn sie kennen – und mögen – sich schon seit 59 Jahren. Eva Behrens hatte zu der Zeit, 1962, gerade mit ihrem Ehemann Klaus, dem späteren Kreishandwerksmeister und letzten ehrenamtlichen Bürgermeister Höxters, die Bäckerei in der Westerbachstraße übernommen. Brigitte Kaliski, damals Ebeling, kümmerte sich um die Kinder des jungen Unternehmerpaares und begann zwei Jahre später, 1964, im Alter von 14 Jahren in der Bäckerei Behrens ihre Lehre. Das war der Beginn einer gedeihlichen Zusammenarbeit und Freundschaft: Tatkräftig und mit Leidenschaft standen die beiden im Laden „ihre Frau“. „Wir haben Hand in Hand gearbeitet und mussten gar nicht viel sagen“, blicken sie unisono zurück. Früh morgens um 5 ging es los. Montags bis freitags. An den Samstagen fingen die beiden sogar noch früher an. Sonntags hatten die Bäckereien zu der Zeit noch nicht geöffnet. Arbeit fiel aber trotzdem an.