Das Problem: Der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter (NPH) hat, als er die Haltestellen vor acht Jahren flächendeckend erneuern ließ, die Schilder und Fahrpläne an Vierkantpfosten aufhängen lassen, was offenbar nicht der damals gültigen Norm entsprach. Genau das hat der Landesbetrieb Straßen NRW bemängelt, allerdings erst im Dezember vergangenen Jahres. Er fordert nun den Austausch aller betroffenen Pfosten. Nach Informationen dieser Zeitung sind das vor allem Haltestellen außerhalb der Ortslagen, also beispielsweise an Aussiedlergehöften oder größeren Straßen.