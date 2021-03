Und viele Jahre vorher gab es schon Zusammenkünfte in eigener Regie und mit großem Engagement einer Gruppe engagierter Frauen. Gastgeberinnen sein, Impulse geben und miteinander ins Gespräch kommen. Das war die Leidenschaft aller Mitarbeiterinnen, die in all den Jahren die Veranstaltungen vorbereitet und begleitet haben. Treffen fanden im historischen Rathaus, im Schlossrestaurant Corvey und in den letzten Jahren im Hotel Niedersachsen statt.

Es gab aber auch „Außentermine“ in der Ackerscheune in Marienmünster. Viele Gäste haben die Treffen über all die Jahre regelmäßig besucht, aber es kamen auch immer wieder neue Frauen zu den beliebten Veranstaltungen.

Dann kam Corona aber darüber hinaus auch einige Veränderungen im Mitarbeiterinnen-Team. Langjährige Mitarbeiterinnen haben sich aus der Mitarbeit verabschiedet, um Freiraum für andere Aufgaben zu haben.

Diese Veränderungen stellten die ganze Gruppe vor eine große Herausforderung. Miteinander wurde überlegt und beraten, wie es weiter gehen kann. Die Corona-Pause im vergangenen Herbst kam da ganz gelegen und gab Luft zur Neuorientierung.

„Leider konnten die Lücken nicht gefüllt werden, und für das verbleibende Team war ein Weiterführen der Arbeit nicht möglich. So musste man sich schweren Herzens entscheiden die Frühstücks-Arbeit zu beenden“, teilt das FFF-Team mit. Der runde Geburtstag Anfang 2020 war somit der Schlusspunkt.

Koordinatorin, Annet Winklmair: „Wir wissen, dass viele unsere Veranstaltungen sehr vermissen werden. Auch wir werden unsere Gäste und die fröhliche Atmosphäre der Veranstaltungen vermissen. Wir schauen dankbar auf eine reich gesegnete Zeit zurück, auf viele tolle Gespräche, wunderbare Begegnungen und bereicherndes Miteinander..“