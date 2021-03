Kostenloses Parken am Samstag

Höxter -

Von Marius Thöne

Um den durch die Pandemie gebeutelten Einzelhandel in Höxter zu stärken, sollen ab dem 3. April an Samstagen keine Parkgebühren mehr erhoben werden. Die Regelung soll nach Vorstellungen der Stadtverwaltung bis Ende des Jahres gelten. Eine Ausnahme soll die Freizeitanlage am Godelheimer See sein, wo weiter Gebühren erhoben werden sollen.