Es geht zurück in die Ortsausschüsse

„Die erneute Ausweisung von Windkraftzonen und der bereits beantragte Bau von Windkraftanlagen im Stadtgebiet ist nach der höchstrichterlichen Entscheidung unumgänglich geworden“, erklärte Baudezernentin Claudia Koch auf WB-Anfrage. Nach der Leipziger Entscheidung könnten die Teilflächennutzungspläne nicht mehr zur Anwendung kommen. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt werde sich in seiner Sitzung am Montag, 29. März, deshalb mit entsprechenden Anträgen der Verwaltung beschäftigen und darüber abstimmen. Gesamtes Stadtgebiet „Wir wollen verhindern, dass Windenergieanlagen außerhalb der ausgewiesenen Windkonzentrationszonen errichtet werden“, begründete Koch das Vorgehen. Dabei würden die Planungen das gesamte Stadtgebiet umfassen. Die Öffentlichkeit müsse zudem am Verfahren beteiligt werden. „Die Vorstellung der Pläne geht durch alle Ortsausschüsse. Wir wollen das zügig durchziehen“, rechnet die Baudezernentin trotzdem mit einem Zeitraum, der ein Jahr oder sogar mehr in Anspruch nehmen könnte.