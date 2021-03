Die Jugend liegt ihm am Herzen

„Hier ist meine Heimat, hier ist mein Herz“, sagt Amir Solimann im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT: „Deutschland ist das Land der Freiheit.“ Und er hat bereits viel gesehen von der Welt: Geboren ist der Mediziner in Kairo, studiert hat er Medizin in Ägypten. Dann zog es ihn und seine Familie zunächst beruflich nach Saudi-Arabien, bevor es 2009 für eine Hospitation im St.-Ansgar-Krankenhaus nach Höxter ging. Nach einer einjährigen Zwischenstation in Freiburg kam er zurück ins Kulturland – zunächst zur Hospitalvereinigung und anschließend zu den Gräflichen Kliniken in Bad Driburg.