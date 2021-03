Nachfolgend die Details der Schienenersatzverkehre (von Paderborn Hbf nach Kreiensen): Am 5. April (Ostermontag) sind nur zwei Zugverbindungen in den Abendstunden betroffen. Aber vom 6. bis 9. April werden auf dem Streckenabschnitt von Paderborn nach Höxter-Ottbergen beziehungsweise Holzminden fast alle Zugverbindungen mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient.

Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Paderborn Hbf zur Minute 09 und somit 44 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Höxter-Ottbergen wird zur Minute 28 erreicht und somit vier Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. In Höxter-Ottbergen besteht Anschluss an die Zugverbindungen der Linie „RB 84“ in Richtung Holzminden/Kreiensen. In den späten Abendstunden verkehrt der Ersatzbus bei den Zugverbindungen mit der Abfahrtszeit um 22.09 Uhr und 23.30 Uhr ab Paderborn Hbf bis Holzminden (Ankunft um 0.10 Uhr beziehungsweise 1.21 Uhr).

Auf der Strecke von Kreiensen nach Paderborn Hbf gilt folgende Änderung: Von Kreiensen bis Höxter-Ottbergen fahren die Züge nach dem Regelfahrplan. In Ottbergen werden die Fahrgäste gebeten, am 5. April (Ostermontag) bei einer Verbindung in den Abendstunden und vom 6. bis 9. April bei fast allen Zugverbindungen in die Ersatzbusse umzusteigen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Ottbergen zur Minute 33 und somit sieben Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen.

Paderborn Hbf wird zur Minute 52 – und somit 47 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindungen – erreicht. In den frühen Morgenstunden verkehrt der Ersatzbus bei einer Zugverbindung von Höxter Rathaus bis Paderborn Hbf. Die Abfahrt erfolgt um 4.10 Uhr, der Hauptbahnhof Paderborn wird um 5.44 Uhr erreicht.

Hier die Haltestellen „Ersatzbusse“: Höxter Rathaus Haltestelle „Bahnhof/Rathaus“; Höxter-Godelheim Haltestelle „Driburger Straße“; Höxter-Ottbergen Haltestelle „Bahnhof“; Brakel Haltestelle „Bahnhof“; Bad Driburg Haltestelle „Bahnhof“; Altenbeken Haltestelle „Bahnhof“; Paderborn Hbf Haltestelle „Busbahnhof, Bussteig 3. Der Ersatzfahrplan ist auch auf der Homepage der Nordwestbahn sowie in den digitalen Auskunftsmedien verfügbar. Grundsätzlich gilt für Züge und Ersatzbusse: Jeder Fahrgast muss in der Pandemie eine medizinische Maske (wie FFP2-Maske) tragen.