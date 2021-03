Halteverbote und Kontrollen am Godelheimer See

Der übermäßige Besucherandrang im Jahr 2020 erreichte an diesem Wochenende im August seinen Höhepunkt. Ein Verkehrschaos auf der Zufahrt und den Parkplätzen war die Folge. Wegen der Überfüllung wurden zeitweise auch die coronabedingten Abstandsregelungen nicht mehr eingehalten.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben die Stadt Höxter und die Kreispolizeibehörde nun frühzeitig Maßnahmen getroffen, um bei einem künftigen übermäßigen Besucherandrang an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien vorbereitet zu sein.

Anfang August 2020: Unkontrollierter Massenansturm auf den Badestrand am Godelheimer See. Foto: Michael Robrecht

„Die Beliebtheit unserer Freizeitanlage hat in der Corona-Pandemie noch mal zugenommen. Auch in der kommenden Saison freuen wir uns wieder auf viele Besucherinnen und Besucher, die ihre Freizeit und ihren Urlaub in dieser schönen Anlage verbringen werden“, sagt Bürgermeister Daniel Hartmann. „Um für alle Gäste eine bestmögliche Sicherheit und Aufenthaltsqualität zu gewährleisten, haben wir bereits im Vorfeld Maßnahmen zur Regulierung der Besucherströme getroffen.“

Für den kompletten Zufahrtsbereich von der Bundesstraße bis zum Parkplatz der Freizeitanlage Höxter-Godelheim wird daher künftig ein absolutes Halteverbot eingerichtet, damit insbesondere die notwendigen Rettungswege nicht erneut zugeparkt werden. „Bei Bedarf wird hier auch eine Einbahnstraßenregelung gelten, so dass der ganze Verkehr nur in Richtung Höxter abfließen kann“, berichtet Hubertus Albers, Leiter der Polizeiwache Höxter, und ergänzt, dass rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden. Im Fall eines extremen Andranges wie im Jahr 2020 ist unter Umständen auch mit einer Sperrung des Parkplatzes zu rechnen. Ein Sicherheitsdienst wird dann zur Überwachung eingesetzt.

Neben diesen Maßnahmen sind von allen Besuchern weiterhin die jeweils geltenden Vorgaben der Coronaschutzverordnung zu beachten. „Auch in den kommenden Monaten werden wir noch mit Einschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln zur Bekämpfung der Pandemie leben müssen“, macht Bürgermeister Daniel Hartmann deutlich.

Zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen wird das städtische Ordnungsamt kontrollieren und Verstöße gegebenenfalls konsequent ahnden. „Bei Bedarf werden die Mitarbeiter durch den Sicherheitsdienst und weitere Kräfte der Polizei unterstützt“, erklärt Hubertus Albers in einer Pressemitteilung.

Trotz aller notwendigen Einschränkungen und vorbeugenden Maßnahmen freut sich auch Bürgermeister Daniel Hartmann auf die kommenden Monate in Höxters beliebter Freizeitanlage: „Der Winter war lang genug. Die Sehnsucht nach Frühling, Sommer und mehr Freiheit ist auch bei mir groß. Ich appelliere daher an alle Besucher der Freizeitanlage, sich an die geltenden Regeln zu halten, um allen Gästen einen sicheren und erholsamen Aufenthalt zu ermöglichen.“