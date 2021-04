Pfadfinderstämme sagen alle Osterfeuer ab

Auch 2021 werden die Pfadfinderstämme der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) im Bezirk Corvey keine Osterfeuer entzünden. Die traditionell für das Osterwochenende geplanten Feuer in Höxter, Stahle, Lüchtringen und Brenkhausen werden aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie erneut nicht stattfinden. „Das Corona-Virus macht leider auch vor Feiertagen und Traditionsveranstaltungen wie dem Osterfeuer nicht halt. Deswegen müssen wir auch in diesem Jahr die Feuer in Höxter, Stahle, Lüchtringen und Brenkhausen absagen. Darauf haben sich alle Stammesvorsitzenden im Bezirk Corvey geeinigt“; erklärt Christian Hohmann, Bezirksvorsitzender der DPSG Bezirk Corvey, in einer Mitteilung.

Dabei waren die Pfadfinderinnen und Pfadfinder bei Jahresbeginn noch zuversichtlich, die Veranstaltungen, wenn auch unter Einhaltung von Abstands- und Hygienevorgaben, durchführen zu können. „Gerade mit Blick auf das letzte Jahr, in dem bereits viele Pfadfinderveranstaltungen und Gruppenstunden aufgrund der Pandemie abgesagt werden mussten, hätten wir uns in diesem Jahr besonders auf Feuer mit vielen Gästen gefreut“, erzählt Yvonne Struck, Bezirksvorsitzende der DPSG Bezirk Corvey. Die im Januar für die Feuer eingesammelten Weihnachtsbäume werden nun entsorgt.