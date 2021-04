Restaurant Höxter Am Jakobsweg will in die Weserbergland-Ausgabe von „Mein Lokal – Dein Lokal“

Ovenhausen -

Von Dennis Pape

Ein Kamerateam von Kabel eins im Restaurant Höxter Am Jakobsweg in Ovenhausen – was war da los am Donnerstagmorgen in der Höxteraner Ortschaft?