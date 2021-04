„Blühende Landschaften“ im Kulturland

Deshalb laufen zum Beispiel beim Klimaschutz-Team des Kreises die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ein Sprecher: „Vorgesehen ist, insgesamt 10.000 Samentüten an die Bürger im Kulturland Kreis Höxter zu verteilen, damit diese ihre eigenen Gärten bienen- und insektenfreundlicher gestalten können.“ Dank der Unterstützung des Sponsors „Westenergie“ und mit Hilfe des Kreises Höxter würden aktuell die Samentüten vorbereitet. „Da eine Verteilung der Samentüten über die Rathäuser und Touristeninfos wegen der Corona-Situation derzeit nicht möglich ist, greifen wir den Ablauf vom letzten Jahr wieder auf. Die Tüten sollen erneut über die Bäckereien und andere örtliche Geschäfte im Kreisgebiet verteilt werden. Einige Bäcker haben schon zugesagt“, erklärt Hendrik Rottländer, der die Aktion bei der Stadt Brakel vorbereitet, genauso wie seine Klimaschutzkollegen in den anderen Rathäusern der Region und im Kreishaus Höxter.

„Damit die schöne Aktion gelingen kann, wäre es klasse, wenn möglichst viele ­Bäcker und weitere örtliche Geschäfte wie Fleischer oder Blumenläden bei der Verteilung Ende April mithelfen“, sagt Martina Krog, Klimaschutzbeauftragte des Kreises Höxter. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Carolin Röttger ruft sie deshalb jetzt dazu auf, sich beim Klimaschutzmanagement des Kreises zu melden. Sie sammeln die Adressen und bitten darum, die Anzahl der Verkaufsstellen im Kreis Höxter anzugeben sowie Anschrift, Telefon und E-Mail zu nennen. Alle weiteren Infos zur Verteilung würden dann folgen. Für die Planung bittet der Kreis daher um eine Anmeldung bis zum Freitag, 16. April – entweder telefonisch unter 05271 / 965-4219 oder per E-Mail „klimaschutz@kreis-hoexter.de“. Weitere Infos gibt es unter „www.klimaschutz.kreis-hoexter.de“, dort könne auch die Einwilligungserklärung heruntergeladen und dann zurückgeschickt werden.

Unter dem Motto „Global denken, lokal handeln“ sollen auch in Corona-Zeiten mit dieser Aktion möglichst viele bienenfreundliche Blumen ausgesät werden, um dem Bienen- und Insektensterben zu begegnen. Ein Kreissprecher: „Alle Akteure danken schon jetzt den beteiligten Firmen für ihre Unterstützung und den Bürgern für die Teilnahme.“ Auch der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) schlägt Alarm. So heißt es von Seiten der Organisation: „Das Insektensterben ist dramatisch. Das Schwirren, Summen und Brummen aus Büschen, Bäumen und Wiesen verschwindet immer mehr. Die vielen Tausend Insektenarten in Deutschland haben unseren Alltag schon immer begleitet – auf dem Land, aber auch in der Stadt. Doch überall fällt auf, dass die Insekten verschwinden!“