Gartenhütte in Fürstenau abgebrannt: keine Verletzten

Höxter/Fürstenau -

In Fürstenau ist ein Gartenhaus abgebrannt. Die hölzerne Hütte in der Andreas-Straße wurde durch das Feuer am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr komplett zerstört. Die Feuerwehr berichtete, dass zuerst ein Wohnungsbrand gemeldet worden sei. Viele Fahrzeuge rückten aus, es gab Sirenenalarm. Danach stellte sich das Feuer aber als ausgedehnter Gartenhüttenbrand außerhalb der Ortschaft heraus. Schnell konnte durch die Feuerwehr erkundet werden, dass keine Personen gefährdet waren und dass niemand verletzt worden war. Mögliche Gefahren gingen aber von Gasflaschen am Gebäude aus.