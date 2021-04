Seit Ende August wurde dort entlang der Landesstraße 946 eine Stützmauer aufwendig saniert. Die gute Nachricht wird allerdings getrübt von der Ankündigung einer weiteren Sperrung, voraussichtlich ab Sommer.

Im Sommer 2018 hat der Landesbetrieb Straßen NRW massive Schäden an der Stützmauer festgestellt. Die etwa 100 Meter lange und drei Meter hohe Mauer an der Ortsdurchfahrt bröckelte in Folge der Erschütterungen durch den Verkehr und fing an, sich langsam in Richtung Straße zu neigen.

Die neue Stützwand aus Beton ist mit Natursteinen verblendet im Berg waagerecht verankert worden und damit wieder ausreichend stabil. Nach Angaben von Straßen-NRW-Sprecher Oscar Faneca Santos investierte das Land 600.000 Euro in die Baumaßnahme.

„Im Sommer wird die Ortsdurchfahrt jedoch noch einmal gesperrt. Die Ausschreibungen zur Deckensanierung laufen derzeit. Daher können wir noch nicht konkret sagen, wann die Straßensanierung beginnt. Wir werden aber rechtzeitig informieren“, kündigte Santos am Montag gegenüber dieser Zeitung an.