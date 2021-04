Trauerfeiern ins Ausland übertragen

Zehn Menschen stehen am Grab und sehen dem langsam herabsinkenden Sarg bewegt hinterher. Es ist still – viel zu still, nur das Klappern der Seile lässt sich vernehmen. Dabei hätte der heimische Musikverein normalerweise für einen denkwürdigen Abschied des Vereinsmitglieds gesorgt. Es gibt keine Umarmungen von Freunden und Nachbarn, kein Beileid, keinen Zuspruch. „Die Auflagen setzen den Trauernden zusätzlich zur Bewältigung des Verlustes eines lieben Verwandten zu. Die Trauer ist zu Corona-Zeiten schwerer zu bewältigen“, weiß Bestatter Jürgen Schlenke aus Höxter. Große Abschiede von Menschen, die in zahlreichen Vereinen in einem lebendigen Dorf tätig waren, dürfen nicht stattfinden. Neue Methoden, um die Menschen von zuhause aus an der Beerdigung teilhaben zu lassen, sind eine Reaktion auf die Corona-Auflagen. Jürgen Schlenke streamte im Februar zum ersten Mal eine Trauerfeier ins Ausland, da eine Familie aus England wegen des geltenden Reiseverbots nicht nach Deutschland reisen durfte. Eine ähnliche Übertragung habe er anschließend auch nach Afrika organisiert.