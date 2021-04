Das bestätigte Polizeisprecher Jörg Niggemann. Der Brand war im Erdgeschoss des Neubaus ausgebrochen und hatte zu einem Großeinsatz mit 88 Einsatzkräften geführt. Der Qualm zog zum Teil in die langen Grundschulflure. Verletzt wurde niemand.

Qualm überall im Erdgeschoss der Grundschule. Foto: Michael Robrecht

Beim Wohnungsbrand in einem Fachwerkhaus in der Stummrige Straße am Karfreitagnachmittag in Höxter wurde eine Frau schwer verletzt. Auch hier steht die Brandursache für die Dachgeschosswohnung nicht fest. Ein weiteres Gutachten muss erarbeitet werden. Die Zimmer waren schwer beschädigt worden.

Feuer im Ganztags-Neubau der Petrischule in Höxter 1/49 Foto: Michael Robrecht

Unklar ist auch die Brandursache beim Gartenhüttenbrand am Sonntagabend in Fürstenau. Die Polizei hält Brandstiftung in dem Holzbau für möglich. Die Holzhütte war komplett abgebrannt. Schaden: 10.000 Euro. Die Kripo ermittelt in dieser Woche noch weiter.