König-Wilhelm-Gymnasium setzt in der Pandemie auf digitale Informationsangebote

Höxter -

Die Covid-19-Pandemie hat vieles verändert. Was sie jedoch nicht verändert hat ist, dass viele Schüler des König-Wilhelm-Gymnasiums vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens stehen: Was mache ich, wenn ich mein Abitur in der Tasche habe?