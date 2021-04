Den Verkehrswert für das Gelände mit Gebäuden, Teichen, Wald- und Wiesenflächen hat Gutachter Andreas Böhl aus Höxter auf 28.000 Euro festgelegt. Versteigerungstermin am Amtsgericht in Höxter ist Freitag, 18. Juni, um 8.45 Uhr. Das frühere Areal der Ziegelei Buch in Albaxen liegt keilförmig zwischen dem privat bewohnten Haus Nachtigall und der Tongrube unweit der Tonenburg. Es reicht vom Weserradweg bis direkt an die B64/83.