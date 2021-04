Großbaustelle im Herzen der Stadt

Der Höxteraner Wochenmarkt ist bereits vor einiger Zeit „umgezogen“. Jeden Samstag und Mittwoch findet man die Händler mit ihren Ständen und der großen Auswahl an frischen Produkten auf dem unteren, abgesperrten Parkplatz des Modehauses Klingemann sowie in der Hennekenstraße. Dort gilt während der Marktzeit grundsätzlich „Maskenpflicht“. Gegenseitige Rücksichtnahme ist generell in der gesamten Innenstadt geboten, weil zum Teil auf engem Raum gearbeitet werden muss.

Millionenprojekt 2021: Großbaustelle „Innenstadt Höxter“ 1/24 Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Baustelle Innenstadt Höxter April 2021 Foto: Harald Iding

Deshalb werden auch die Radler per Schilder gebeten, abzusteigen und ihr Fahrrad in dem Baustellenbereich zu schieben. Im Zuge der umfangreichen Maßnahmen zur behindertengerechten Sanierung und Umgestaltung der „guten Stube“ sei es zudem notwendig geworden, dass die bisherigen Fahrradständer in der Nagelschmiedstraße entfernt werden. Die letzten dort noch abgestellten Räder sollten von den Eigentümern abgeholt werden.