Bei einem Feuer in einer Garage in der Wohnsiedlung Papenbrink in Höxter ist laut Polizei ein erheblicher Schaden von 20.000 Euro entstanden. Bereits zuvor hatte ein unerlaubtes Lagerfeuer an der Brunsberghütte in der Nacht zu Samstag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.