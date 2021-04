Gegen das Vergessen

Stolpersteine erinnern in Fürstenau an die Opfer des Nationalsozialismus

Höxter-Fürstenau -

Von Dennis Pape

Mit so genannten Stolpersteinen soll in Fürstenau an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben worden sind. Das WESTFALEN-BLATT hat mit Initiator Dr. Michael Stoltz, Fritz Ostkämper (Jacob-Pins-Forum Höxter) und dem Ortsausschussvorsitzenden Ferdinand Welling einen Rundgang durch die Ortschaft unternommen.